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29.10.2019 - 03:17 | | DHA

Feci ölüm! 12 saat sonra ulaşılabildi

İngiltere’nin Carlisle şehrinde Dixon Bacası olarak bilinen 88 metre uzunluğundaki bacada baş aşağı asılı kalan kişi hayatını kaybetti. Polis, adamın asılı kaldığı yerde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Feci ölüm! 12 saat sonra ulaşılabildi

Cambria bölgesinde Carlisle şehrinde bulunan ve 1836 yılında pamuk fabrikası olarak inşa edilen yapının 88 metre yüksekliğindeki bacasında dün saat 22.30 sıralarında bir kişinin yardım çağrısı duyuldu.

Feci ölüm 12 saat sonra ulaşılabildi

Baş aşağı asılı kalan kişi için bölgeye itfaiye, polis ve çeşitli kurtarma ekipleri sevk edildi. Asılı kalan 50 yaşlarındaki kişiye, 12 saat sonra ulaşabilen kurtarma ekipleri, adamı ölü olarak buldu. Polis, ismi henüz paylaşılmayan adama ilişkin açıklamasında, “Polis ve tüm acil servis ekiplerinin düşünceleri ailenin yanında” ifadelerini kullandı.

 

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