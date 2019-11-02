Feci ölüm! 6. kattan düştü...

Olay saat 07.30'da İstiklal Caddesi 118 numarada bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 6. katında tamirat işleri yapan Cihan Boz (35) isimli bir işçi çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Boz'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri işçinin düştüğü yeri güvenlik şeridi çekerek, kapattı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.