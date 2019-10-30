Feci şekilde can verdi! 2 yıl önce yaptığı paylaşım yürek dağladı

Kaza, Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 S 1781 plakalı öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile iki arkadaşına çarptı. Kazada, Şimşek ve arkadaşları yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İskender Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer iki öğrencinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından servis sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

Nilüfer Altınşehir Gençlik ve Spor'da amatör lisanslı kalecilik yapan İskender Şimşek'in 2 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı. Şimşek'in paylaşımında, "Anneme sözüm var, onu villalarda yaşatacağım" yazdığı görüldü.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İskender Şimşek için sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Türkyılmaz, "Gencecik evladımızı kaybettik, acımız büyük. Bu sabah çok üzücü bir haberle sarsıldık. Mudanya'mızın pırıl pırıl gençlerinden, Mudanya Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi İskender Şimşek’in Mudanya’da okuluna girmek üzereyken, kaza sonucu hayatını kaybettiğini öğrendim. Gencecik İskender’in vefat haberi hepimizi yasa boğdu. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi gözümüz kulağımız aynı kazada yaralanan yavrularımızda. Hepsinden gelecek iyi haberleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIĞI: ÖLEN ÇOCUĞU MİNİBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARDIK

Kaza sırasında çalıştığı durakta olan taksici görgü tanığı Birol Yenitürk , "Sesi duydum. Bir çocuğun kaldırımdan fırladığını gördüm. Çocuğa doğru koştum. Çocuk ayakları kıvrılı bir şekilde yatıyordu. Kımıldamamasını söyleyip su verdim. Sonra ileride İskender Şimşek’in de minibüsün altında kaldığını fark ettik. Herkes minibüsü kaldırmak için kaza yerine koştu. Şimşek’i minibüsü kaldırarak, altından çıkardık ama rahmetli olmuştu. Çocuk kanlar içinde yatıyordu. Servis şoförü ise ‘Yandım’ diye bağırıyordu" dedi.

'MİNİBÜS SÜRATLİYDI'

Kazada öğrencilerin hiçbir hatası olmadığını söyleyen Yenitürk, “Servisin içindeki öğrencilerde hiçbir şey yoktu. Sadece kapı açılamadığı için panik oldular. Öğrencileri minibüsün arka kapısından çıkardık. Araç da biraz sürat vardı. Çünkü buradaki demir direği devirdi. Direği devirince çocuğun biri fırladı biri de altında kaldı. Çocuklarda hiçbir suç yok. Kaldırımda nizami şekilde yürüyorlar. Benim tahminimce servis şoförü ya uyudu ya da başka bir şeyle meşgul oluyordu. Çünkü şoför panik halindeydi” diye konuştu.

Kazanın ölen İskender Şimşek ile beraberindekilerin okula gitmek için yürüdükleri sırada yaşandığı öğrenildi.