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06.11.2019 - 08:01 |

Feci son! Çocukların oyunu öldürdü...

İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala semtinde önceki akşam sokakta oyun oynamak için araba lastiği yuvarlayan çocuklar ölümle sonuçlanan bir kazaya neden oldu. Yaşları 6 ila 8 arasında değişen 3 çocuğun 7084 sokakta yokuş aşağı oyun amacıyla yuvarladıkları araç lastiği yol kenarında yürüyen 70 yaşındaki Gülbade Kevik ile 79 yaşındaki Dilber Karataş'a çarptı.

Feci son! Çocukların oyunu öldürdü...

Kevik kafasını taşa çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülbade Kevik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Dilber Karataş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çocukların yaşının çok küçük olması sebebiyle ifadelerinin alınamadığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, 10 torun sahibi Gülbade Kevik'in cenazesi Gümüşpala Büyük Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Annesini kaybeden Yaşar Kevik'in cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu ve görünmez kaza ile yaşanan ölümüne isyan ettiği öğrenildi. (Yeniasır)

Park halindeki otomobil alev aldıİzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın dolayısıyla otomobil kullanılamaz hale geldi.
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