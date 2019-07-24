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24.07.2019 - 21:05| DHA

Feci son! Henüz 3 gün önce işe başlamıştı

Burdur'un Tefenni ilçesinde 3 gün önce çalışmaya başladığı inşaatta kamyondaki malzemeyi boşalttığı sırada damperin altında kalan Mustafa Akkaya (43) yaşamını yitirdi.

Feci son! Henüz 3 gün önce işe başlamıştı

 

Olay, saat 13.00 sıralarında Tefenni'ye bağlı Beyköy beldesinde meydana geldi. Bölgede yapımı süren bir baraj inşaatını yürüten taşeron firmada 3 gün önce işe başlayan Mustafa Akkaya, kamyondan malzemeyi boşalttığı sırada damperin altında kaldı. Başı kamyonla damperin arasında sıkışan Mustafa Akkayanın yardımına işçi arkadaşları koştu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mustafa Akkayanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Akkayanın cenazesi otopsi için Antalyaya sevk edildi.

 

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