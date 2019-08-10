‘Feminizm centilmenliği öldürür mü?’

İngiltere’de “Günaydın Britanya” adlı TV programında gazeteci-yazar Nirpal Singh Dhaliwal’in, feminizmin centilmenliği öldürdüğü görüşü tartışma yarattı. Centilmenlik yapan erkeklerin feministler tarafından terslendiğini gündeme getiren Dhaliwal, artık kadınlara toplu taşıma araçlarında yer vermeyeceğini söyledi. Peki Dhaliwal’in tartışma yaratan sözlerine Türkiye’deki feministler ne diyor?

Hülya Gülbahar (Avukat): “Centilmenlik, ‘kadınlara ve diğer insanlara karşı iyi davranan kibar, nazik erkek’ demek ise, tam da feminizmin desteklediği, istediği şey bu. Kendisinin ve karşısındakinin duygularına önem veren, ilgili ve şefkatli bir varoluş. ‘Duygu’ sadece bir kadın ismi, kadınlara ait bir şey olmamalı yani. Ama centilmenlikten anlaşılan şey, kadının sandalyesini çekmek, araba kapısını açmak gibi gösterilerden ibaret bir şeyse, feminizmin bu tür bir centilmenlik ile doğal olarak bir sorunu var. Çünkü erkeği güçlü ve koruyucu, kadının ise zayıf ve korunması gereken bir cins olarak kodlayan hareketler bunlar. Koruyup kollama, eşit olmayanlar arasında olur ve mutlaka bir bedeli vardır. Kadınlar için bu bedel, kendisini koruyan cinse, bu koruma karşılığında hizmet ve itaat etmesinin beklenmesidir. Hizmet yoksa, itaat yoksa, karşısında bir centilmen değil, canına kastedecek bir katil bulması pek mümkündür. Kadınlar, kendi hayatlarını kendileri belirlemek ve toplumların kaderlerine karar verme hakkını istiyor. Bunun için de centilmen erkeklerden yemek masasındaki sandalyesini çekmesini değil, yemeği birlikte yapmayı ya da yemek yapmanın sadece kadınların işi olmamasını istiyor. Sandalye denilince feministlerin aklına, bakanlık, milletvekilliği, bürokratlık gibi toplumsal iktidarı oluşturan sandalyelerin neredeyse tamamının erkekler tarafından işgal edilmiş olması geliyor.”

‘Nezaket gıcırdatmaz’

Çiğdem Aydın (Sosyal Dayanışma Ağı (SODA) Başkanı): “Feminizm centilmenliği öldürmez, aksine gerçek centilmenliği ortaya çıkarır. Sanırım bu görüşü savunan gazeteci-yazar, erkeklerin kadınları zavallı, korunacak kollanacak varlıklar olarak gördükleri için nazik davrandıklarını düşünüyor. Talihsiz bir ifade olmuş. Kadınlar erkeklerle eşit bireylerdir ve bunu kabul ederek centilmenlik olarak görülen kadının sandalyesini çekmek, kapıyı açıp kadınlar geçsin diye tutmak ya da bir durumda kadınlara öncelik vermek gibi nazik davranışları sürdüren erkekler gerçek centilmenlerdir. Nezaket ilişkilerin ‘gıcırdamasını’ önleyen bir tavırdır ve her eşit ilişkide olması ilişkilerin sıhhati bakımından elzemdir.”

Selin Nakıpoğlu (Avukat): “Öncelikle centilmenliği doğru anlamak lazım sanırım. İlgili kişilerin cinsiyetine, yaşına, ırkına bakmaksızın bir nezaket ve kibarlık eylemidir. Sahte nezaketlere feminizm üzerinden kılıf bulmaya hacet yok. Ben feminizmi en güzel Stella Ovadia’nın sözleriyle açıklanmasını seviyorum: ‘Feminist olmak kadınları sevmektir: Kadınları keşfetmek, ortaya çıkarmak, anlamak, tanımak. Azınlık psikolojisinden sıyrılıp ezilen bir cinse ait olmanın gerektirdiği isyan ve dayanışmayı yüklenmektir.’”

‘Erkeklerin kafasını karıştırıyorlar’

Murat Yeşildere (Yazar): “Bu çıkarıma katılmam mümkün değil. Ancak ‘Erkeklerin desteğine, yardımına hiçbir şekilde ihtiyacımız yok, tam eşitiz ve kendi kendimize yeteriz’ inancını savunan kadınların söyleminin bazı erkeklerin kafasını da karıştırabileceği olasılığını yadsımayalım. Ancak bu kafa karışıklığının, nezaketin önüne geçmesini anlamlı bulmuyorum. ‘Centilmenlik’ tanımında Nirpal Singh’in ne anladığını daha iyi anlamak lazım; ancak kadın-erkek olmasından bağımsız olarak, toplu taşıma araçlarında insanlara yer vermek, yol vermek, öncelik vermek, bence ‘centilmenlik’ değil basit nezaketin gereğidir. Karşı tarafın kadın ya da erkek olması bunu değiştirmez. Bu sebeple ne bu yaklaşımla karşı karşıya kalan kadınların ‘tepki göstermesini’ anlamlı buluyorum, ne de erkeklerin bundan vazife çıkartıp, ‘Artık centilmen olmayacağım’ demesini.”