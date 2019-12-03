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03.12.2019 - 10:17 | | DHA

Fena yakalandılar!

Amasya’da, 1'inci derece arkeolojik sit alanında dedektörle define arayan 3 kişi, fotokapanlarla tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fena yakalandılar!

Amasya'nın merkeze bağlı Yassıçal köyünde, Zeus Altarı ve Nekropolü'nün kalıntılarının yer aldığı 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye fotokapan cihazları yerleştirdi. Bir süre sonra alanda dedektörlerle kazı yapan kişiler, fotokapana takıldı. S.E., M.S.S. ve S.M. adlı kişiler, kazı yaparken, suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları 3 define arama dedektörüne de el koyuldu. S.E., M.S.S. ve S.M. hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

 

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