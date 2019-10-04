Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bu haftaki rakibi Antalyaspor... Sarı-Lavcivertli ekip geçen hafta Galatasaray'la oynamış ve 2 puanı deplasmanda bırakmıştı. Bu maç çok kritik ve Sarı Kanarya'nın kendi evinde kesinlikle puan kaybına tahammülü yok. Taraftar maçı kaçırmak istemezken "Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 4 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Muriç

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Aatif, Hakan Özmert, Dala

BÜLENT KORKMAZ’IN ERSUN YANAL'A KARŞI TEK YENİLGİSİ VAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Antalyaspor’un hocası Bülent Korkmaz, Süper Lig’de 8. kez birbirlerine rakip olacak. Ligde daha önceki 7 mücadelede Korkmaz, Yanal’a karşı sadece 1 kez mağlubiyet yaşarken, 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmeyi başardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Yanal önündeki tek yenilgisini ise geçen sezon yine Antalya’nın başındayken sezonun son haftasında Kadıköy’de 3-1 mağlup olarak yaşamıştı.

FENERBAHÇE’DE 3 OYUNCU YOK

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ilk kez Galatasaray maçının son dakikalarında forma şansı bulmuştu. Ancak özel tabanlığındaki sıkıntı nedeniyle New York’a giden milli sol bek, bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe’de ayrıca sakatlıkları devam eden Victor Moses ile Garry Rodrigues de forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR’DA 3 EKSİK

Kırmızı-Beyazlılar’da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak sakatlıklar can sıkıcı. Bülent Korkmaz, orta sahanın önemli ismi Charles ile Harun Kavaklıdere’den yararlanamayacak. Antalyaspor’da ayrıca Malatya maçında asist yapan Arjantinli forvet oyuncusu Gustavo Blanco da zorlu Fenerbahçe deplasmanında görev yapamayacak.