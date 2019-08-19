Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 2019-2020 sezonu 1. hafta kapanış maçında Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi her iki takımın taraftarı da Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...



FENERBAHÇE GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Murat, Okan, Jailson, Abdulcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Kruse, Moses, Muriqi



Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morais, Tetteh, Jefferson Jr., Diarra, Kenan Özer, Muğdat Çelik