Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 5 yıllık şampiyonluk özlemine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe, ilk haftada ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'i ağırlamaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ile ilgili tüm detaylar...
Süper Lig 2019-2020 sezonu 1. hafta kapanış maçında Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi her iki takımın taraftarı da Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...
FENERBAHÇE GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Murat, Okan, Jailson, Abdulcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Kruse, Moses, Muriqi
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morais, Tetteh, Jefferson Jr., Diarra, Kenan Özer, Muğdat Çelik