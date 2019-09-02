Fenerbahçe transfer haberleri... FB transferde son durum...

Fenerbahçe dün Trabzonspor'u kendi evinde ağırladı. Maç 1-1 sona ererken taraftarın gündemi maç sonrası transfer haberlerine döndü. Peki, Fenerbahçe son olarak Luiz Gustavo transferinden sonra herhangi bir transfer yaptı mı? İşte Fenerbahçe transfer haberleri...

DURMİSİ'NİN RAPORLARI OLUMSUZ! HEDEF: SANTON VEYA MELNJAK

Fenerbahçe transferde son takviyeyi sol beke yapmak istiyor. Dün Lazio'da forma giyen sol bek Riza Durmisi için kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşan Kanarya, kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı oyuncunun sağlık raporlarını istedi.

Kontrollerde raporlar olumsuz çıkınca transfer yattı. Sarı-lacivertli yönetim rotasını Roma'dan 28 yaşındaki Davide Santon ve Çaykur Rize'den 26 yaşındaki Melnjak'a çevirdi. Fenerbahçe'nin bugün bu iki isimden birinin transferini açıklaması bekleniyor. Altay, M.Sağlam, Allahyar, Emre, Zanka, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat, Mevlüt, Rami'nin ardından Gustavo, Kanarya'nın 12. transferi oldu. Fenerbahçe bir sol bek alırsa, tam 13 yeni futbolcuyla sözleşme imzalamış olacak.

KOLAROV DERBİDE ÜMİTLERİ BİTİRDİ

İtalya’nın en büyük derbilerinden birinde Lazio, Roma’yı ağırladı. Fenerbahçe taraftarlarının dört gözle beklediği Aleksandar Kolarov, zorlu mücadeleye 11’de başladı.

33 yaşındaki sol bek, derbide 17. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Lazio, 58. dakikada Luiz Alberto ile karşılık verdi ve mücadele 1- 1 sona erdi. Ligde ilk 2 maçta da 90 dakika süre alan Kolarov’un transfer edilme umutları neredeyse kalmadı.