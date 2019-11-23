Ferhat ile Şirin 2. bölüm fragmanı | Ferhat ile Şirin konusu...

Yeni dizi Ferhat ile Şirin oyuncu kadrosu ve konusu ile merak konusu oldu. Cuma akşamı 1. bölümü yayınlanan Ferhat ile Şirin'in 2. bölüm fragmanı da izleyici karşısına çıktı. Şirin, ailesine karşı gelirken, Banu ve Ferhat arasında ise beklenmedik gelişmeler yaşanır.

FERHAT İLE ŞİRİN 2. BÖLÜM FRAGMANI

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.

Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.

Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.

FERHAT İLE ŞİRİN OYUNCULARI

Cansu Dere - Banu

Tolga Sarıtaş - Ferhat

Leyla Tanlar - Şirin

Yıldıray Şahinler - Hüsrev