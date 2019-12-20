Ferhat İle Şirin 5. bölümde sürpriz gelişme! Ferhat vuruluyor

Ferhat İle Şirin dizisi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşuyor. 5. bölüm ile bu akşam ekrana gelen Ferhat İle Şirin dizisinde Ferhat hakkında gerçekleri öğrenen Şirin bu durumu ablası Banu ile de paylaşır. Beklenmedik bir anda annesi ile karşı karşıya gelen Ferhat büyük mutluluk yaşarken Banu ve adamları Ferhat'ı yakalayıp hesap sormak için harekete geçer.

FERHAT İLE ŞİRİN OYUNCU KADROSU

Banu (Cansu Dere)

Ferhat (Tolga Sarıtaş)

Şirin (Leyla Tanlar)

Hüsrev (Yıldıray Şahinler)

Sadık (Ushan Çakır)

Hayriye (Işıl Yücesoy)

Salim (Şehsuvar Aktaş)

Şehnaz (Emel Çölgeçen)

Yiğit (Alican Barlas)

Sıla (Niha Gür)

FERHAT İLE ŞİRİN 5. BÖLÜM FRAGMANI

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.

Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.

FERHAT İLE ŞİRİN DİZİSİ 5.BÖLÜM 2. FRAGMANI

Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.

FERHAT İLE ŞİRİN NEREDE ÇEKİLİYOR? KARALI KÖŞK NEREDE?

Ferhat ile Şirin'İn çekildiği yer olan Karalı Köşk, daha önce İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği Boranlar Konağı ile aynı yer. Dizilerde kullanılmak üzere bir fabrikanın içerisinde tasarlanan bu köşk, birçok filmin çekildiği Beykoz Kundura Fabrikası içerisinde yer alıyor.