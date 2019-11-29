Ferhat ile Şirin dizi konusu | Ferhat ile Şirin fragman

Ferhat ile Şirin bu akşam 2. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Ferhat geçmişin izini sürmeye devam ediyor. Annesini bulmak için yola çıkan Ferhat her şeyi göze alır. Şirin ile arasındaki aşkın imkansızlığını fark eden Ferhat'ın bir seçim yapması gerekir.

FERHAT İLE ŞİRİN 2. BÖLÜM FRAGMANI - 2

FERHAT İLE ŞİRİN 2. BÖLÜM FRAGMANI

FERHAT İLE ŞİRİN DİZİ KONUSU

Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…

Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…