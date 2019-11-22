Ferhat İle Şirin dizisi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan ilk bölüm tanıtımları ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Ferhat İle Şirin dizisinin başrollerinde Cansu Dere ve Tolga Sarıtaş yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosu kadar ön planda olan bir diğer faktör ise dizinin çekildiği alan olarak dikkat çekiyor. Daha önce İstanbullu Gelin dizisinde kullanılan Karalı Köşk bu dizide de en fazla sahnenin çekildiği mekan olarak ön plana çıkıyor.

FERHAT İLE ŞİRİN OYUNCU KADROU

Banu (Cansu Dere)

Ferhat (Tolga Sarıtaş)

Şirin (Leyla Tanlar)

Hüsrev (Yıldıray Şahinler)

Sadık (Ushan Çakır)

Hayriye (Işıl Yücesoy)

Salim (Şehsuvar Aktaş)

Şehnaz (Emel Çölgeçen)

Yiğit (Alican Barlas)

Sıla (Niha Gür)

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.

Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.

Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.

FERHAT İLE ŞİRİN NEREDE ÇEKİLİYOR? KARALI KÖŞK NEREDE?

Ferhat ile Şirin'İn çekildiği yer olan Karalı Köşk, daha önce İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği Boranlar Konağı ile aynı yer. Dizilerde kullanılmak üzere bir fabrikanın içerisinde tasarlanan bu köşk, birçok filmin çekildiği Beykoz Kundura Fabrikası içerisinde yer alıyor.

Bu dizi için 5 ay restore edilen bu konak haricinde antikacı ise kapalıçarşıda bulunmaktadır.