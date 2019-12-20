FETÖ, ABD ile Türkiye ilişkilerini bozmak için büyükelçiliğe saldırmış

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, 21 Kasım'da verilen kararın gerekçesinde, örgütün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ile 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı anlatıldı.

FETÖ'nün, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından 1966'da kurulduğu ve örgütün o günden beri emellerine ulaşmak için her türlü yolu "mübah" gördüğü vurgulanan kararda, örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarına sızarak ülke yönetimini ele geçirmek olduğu ifade edildi.

SANIKLARIN EYLEMİ

Gerekçeli kararda, FETÖ'ye ilişkin tespitlerin ardından sanıkların eylemlerine geniş yer verildi.

ABD Büyükelçiliği önündeki saldırının Osman Gündaş ve Ahmet Çelikten tarafından yapıldığı kaydedilen kararda, söz konusu eylemin azmettiricisinin Ersin Bayram olduğu bildirildi.

Üniversite öğrencilik yıllarında örgütle irtibatı başlayan Bayram, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da ilişkisini sürdürdü.

FETÖ'nün çalışma hayatına ilişkin derneklerinde aktif rol alan Bayram'ın, kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu, saldırıyı gerçekleştiren sanıklardan Osman Gündaş'ın patronu olduğu, bir kısmı tutuklu, bir kısmı da kamudan ihraç edilen FETÖ üyeleriyle irtibatının tespit edildiği aktarıldı.

Örgütün emniyet mahrem imamlarıyla da bağlantısı deşifre edilen Bayram'ın irtibatlı oldukları arasında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının sanıklarından Ahmet Kılıçarslan'ın da yer aldığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, Bayram'ın bir dönem Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında bulunduğu, ayrıca örgüt içi izdivaç mesulü olarak da görev yaptığı anlatıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BOZMAYI AMAÇLAMIŞLAR

Bayram'ın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bozulması ve elebaşı Gülen'in iadesinin önüne geçmek için böyle bir eyleme başvurduğu ifade edilen gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Söz konusu saldırının Osman ve Ahmet tarafından gerçekleştirilmesi yönündeki kararın Ersin tarafından verildiği, Ersin'in örgüt mensubu olan ve yanında çalıştırdığı Osman'a saldırıyı gerçekleştirmesi yönünde talimat verdiği, Osman'ın da daha önce bu tür bir şiddet eylemini gerçekleştirmeye yönelik tecrübesi olmadığından, eylemi geçmişinde suç kaydı bulunan diğer sanık Ahmet'e yaptırmayı kararlaştırdıkları, bu eylemi yaptırmak için Ahmet'in milli duygularından istifade ettikleri, Ahmet'in eylemin aslında FETÖ'nün amacı doğrultusunda Ersin ve Osman tarafından planlanmış olduğunu ve eylemi FETÖ silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiğinin bilincinde olmadan saldırıyı icra ettiği, Ersin'in 'yabancı devlete karşı hasmane hareketler' suçunun azmettiricisi olduğu, örgütün bu saldırı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ABD arasında o dönemde var olan uyuşmazlıkları daha da artırıp iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasını, böylece örgüt yöneticisi Fetullah Gülen'in iadesini engellemeyi amaçladığı, planlı yapıldığı anlaşılan saldırının gerçekleşmesinde FETÖ/PDY'den başka kimsenin menfaatinin bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

Kararda, Bayram'ın yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiklerini ve ilişkisini anlattığına yer verildi.

Sanık Gündaş'ın FETÖ ile örgütsel bağının olduğuna ilişkin çok sayıda tespitin bulunduğu anlatılan gerekçeli kararda, diğer sanık Çelikten ve olayda kullanılan aracın sahibi tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç'ın ise FETÖ ile irtibatlı olduğuna ilişkin delil bulunmadığı ifade edildi.

HÜKÜM

Sanıklar Bayram, Gündaş ve Çelikten'in eylemleri nedeniyle suçlu olduklarının anlaşıldığı aktarılan gerekçeli karara göre, Bayram'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Etkin pişmanlık hükümleri uygulanan Bayram'ın cezası 5 yıl 7 ay 15 güne indirildi. Ayrıca "yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Bayram, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay cezaya mahkum edildi. Bayram, toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapse çaptırıldı.

Tutuklu sanık Gündaş'a da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay, "yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma" suçundan 2 yıl 6 ay ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gündaş, toplam 10 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Sanık Ahmet Çelikten ise "yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma" suçundan 2 yıl 6 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç ise üzerine atılı suçlardan beraat etti.