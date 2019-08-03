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03.08.2019 - 10:03

FETÖ abisinden iğrenç taciz!

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsteğmen A.T. itirafçı oldu.

FETÖ abisinden iğrenç taciz!

Sabah'ın haberine göre; FETÖ'nün TSK'daki kriptolarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada ifade veren A.T., ilkokul 8. sınıftayken örgüte ait hücre evlerine gitmeye başladığını söylerek "Evlere beni okulumdaki müdür yardımcısı yönlendirdi. Gitmiş olduğum evde bizimle E.E isimli şahıs ilgileniyordu.

Bir gün E.E isimli şahıs beni evde bulunan kendi odasına çağırdı. Bana elle cinsel tacizde bulundu. Bu olay birkaç kez oldu. Durumu kimseye anlatamadım. Bir akşam hava karardığında E.E beni arabasına bindirdi. 'İnşaata gideceğiz' dedi. Çok korkmuştum. Ağlamaya başladım. Bu durumdan tedirgin oldu. Birilerinin göreceğinden korkmuş olmalı ki beni geri eve bıraktı. Aklıma her geldiğinde gözlerim doluyor" dedi.

 

 

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