MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem 'FETÖ eğitim sahasından tamamen temizlendi'
30.08.2019 - 12:10| AA

'FETÖ eğitim sahasından tamamen temizlendi'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15  Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından örgütün yurt dışı yapılanmasına karşı sürdürülen kararlı mücadele kapsamında Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilen okullar, bilim yuvasına dönüşüyor.

'FETÖ eğitim sahasından tamamen temizlendi'

Batı Afrika ülkesi olan Moritanya'da FETÖ'den devraldığı okullarda  eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan TMV, ilk yıl 21 öğrenciden 20'sinin  üniversitelere yerleşmesini sağladı.

Ülke genelindeki ulusal sınavlarda başarı oranını yüzde 95'e çıkarak  ülkenin en başarılı okullarını inşa eden vakıf, bu sayede öğrenci sayısını  artırdığı okulları, dışarıdan desteğe ihtiyaç duymadan kendi giderlerini  karşılayacak ekonomik güce kavuşturdu.

TMV Moritanya Direktörü Adil Taniş, AA muhabirine, FETÖ'nün hain darbe  girişiminin ardından vakıf olarak Moritanya'daki faaliyetlere başladıklarını  söyledi.

Uzun süren mücadelenin ardından 5 Eylül 2017'de FETÖ'nün ülkedeki  eğitim lisansının iptal edilmesini sağladıklarını belirten Taniş, 18 Eylül  2017'de de vakıf olarak aldıkları lisansla eğitim öğretim faaliyetlerine  başladıklarını anlattı.

 "FETÖ ÜYELERİ BİZE ENKAZ BIRAKTI"

Ülkede FETÖ'ye ait 3 bina ve 7 okul devraldıklarını ifade eden Taniş,  şunları kaydetti:

"Okulları aldığımızda halleri perişandı. TMV, Türkiye'den 17 personeli  Moritanya'ya gönderdi. Bu arkadaşlarla aldığımız binalardan 3'ünü 2017-2018  eğitim öğretim yılına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Buradaki okulların  devrinin yapılacağını anlayan FETÖ üyeleri, bize enkaz bıraktı. Bu enkazı  temizleyerek devletimizin desteğiyle üzerine ciddi bir müessese inşa ettik.  2017-2018 döneminde lise bitirme ve üniversiteye yerleşme sınavında yüzde 95'lik  muazzam bir başarı elde ettik. Toplamda 21 öğrencimizden 20'si üniversiteyi  kazandı. Bu öğrencilerden 3'ünü burslandırarak, 11'ini de kendi imkanlarıyla  Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine yerleştirdik."

Bu yıl da 32 öğrencinin üniversiteyi kazanmasını sağladıklarını  bildiren Taniş, okulun ülke genelinde yapılan ulusal sınavlardaki başarı oranını  yüzde 95'e yükselterek FETÖ dönemindeki oranı geçmenin haklı gururunu  yaşadıklarını vurguladı.

Elde ettikleri başarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  ziyaretiyle Moritanya halkının Türk okullarına ilgisinin arttığını belirten  Taniş, vakıf olarak Türkiye'den tüm eğitim materyallerini temin ederek  öğrencilere daha iyi eğitim imkanı sağladıklarının altını çizdi.

"ÖĞRENCİ SAYIMIZI 2 BİNE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Okulları baştan sona yenileyip, laboratuvarlar ve yeni imkanlarla  güçlendirdiklerini ifade eden Taniş, şunları söyledi:

"Şu anda standartların çok üzerinde eğitim vererek, Moritanya'daki  yabancı misyon okullarıyla yarışıyoruz. İlk eğitim öğretim yılında 3 okulda 630  öğrencimiz varken, 3 bina daha kiralayıp bu sayıyı 930'a yükselttik. Önümüzdeki  yıl öğrenci sayımızı 2 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Moritanya'da Türklere ve  Türkiye'ye karşı ciddi bir muhabbet var. FETÖ, bu muhabbeti istismar etti.  FETÖ'nün 17-25 Aralık olaylarından önce Moritanya'da 2 bin 300 civarında  öğrencisi varken, aklı başında olan, Türkiye ve tarihini yakından takip eden  Moritanyalılardan bine yakını 17-25 Aralık olaylarından sonra öğrencisini artık  göndermedi. Bu okulları devraldıktan sonra FETÖ'nün bıraktığı tüm olumsuz izleri  temizleyip, halka Anadolu irfanını ve eğitim sistemini göstermeye çalıştık.  Bizleri, burada kurtarıcı millet olarak görüyorlar hatta okullarımız açıldıktan  sonra çocuklarını yabancı misyon okullarda okutan bazı veliler, 'Bir Müslüman  Türk okulu açılmış' diyerek kayıtlarını bize yapıyor. Moritanya'da 6 binamız, 10  okulumuz ve 935 öğrencimiz bulunuyor."

"FETÖ EĞİTİM SAHASINDAN TAMAMEN TEMİZLENDİ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet  Aydın da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türkiye'nin yurt dışında yürüttüğü  mücadelenin meyvesini aldığı ilk ülkelerden birinin Moritanya olduğunu dile  getirdi.

FETÖ'nün eğitim alanında temizlenmesinin ardından Moritanya'da çok  güzel çalışmaların yapıldığını aktaran Aydın şunları kaydetti:

"Moritanya'da 'FETÖ eğitim sahasından tamamen temizlendi' diyebiliriz.  Hiçbir öğrencileri kalmadı. Moritanya halkı da bu durumdan çok memnun. Bu  insanlar artık TMV okullarının kalıcı olduğuna inandılar ve çalışmalar da bu  şekilde sürüyor. Ortada görünmeseler de FETÖ'nün ticari faaliyetlerine gizli,  başka isimler altında devam ettiklerini duyuyoruz. Bu sahadan da tamamen  silineceklerini biliyoruz. Ülkemiz çok güçlü. Allah'ın izniyle bu örgüt  Moritanya'dan da tamamen silinceye kadar çalışmalar devam edecek."

 

 

Akıl almaz olay! Böyle yolculuk ettiKonya’da, trafiğin yoğun olduğu caddede, arka ve yan kapıları açılan hafif ticari araçla metrelerce uzunluğundaki demir malzemenin taşınması görenleri şaşırttı. Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dikey Geçiş Sınavı(DGS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

Dikey Geçiş Sınavı(DGS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

Gece çay içtiler sabah ölüm haberini aldılar!

Gece çay içtiler sabah ölüm haberini aldılar!

Yangında mahsur kalan yatalak kadını itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan yatalak kadını itfaiye kurtardı

Borcunu ödemeyince kolunu kırdılar! Tefecilere operasyon

Borcunu ödemeyince kolunu kırdılar! Tefecilere operasyon

Sıradaki Haber