'FETÖ eğitim sahasından tamamen temizlendi'

Batı Afrika ülkesi olan Moritanya'da FETÖ'den devraldığı okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan TMV, ilk yıl 21 öğrenciden 20'sinin üniversitelere yerleşmesini sağladı.

Ülke genelindeki ulusal sınavlarda başarı oranını yüzde 95'e çıkarak ülkenin en başarılı okullarını inşa eden vakıf, bu sayede öğrenci sayısını artırdığı okulları, dışarıdan desteğe ihtiyaç duymadan kendi giderlerini karşılayacak ekonomik güce kavuşturdu.

TMV Moritanya Direktörü Adil Taniş, AA muhabirine, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından vakıf olarak Moritanya'daki faaliyetlere başladıklarını söyledi.

Uzun süren mücadelenin ardından 5 Eylül 2017'de FETÖ'nün ülkedeki eğitim lisansının iptal edilmesini sağladıklarını belirten Taniş, 18 Eylül 2017'de de vakıf olarak aldıkları lisansla eğitim öğretim faaliyetlerine başladıklarını anlattı.

"FETÖ ÜYELERİ BİZE ENKAZ BIRAKTI"

Ülkede FETÖ'ye ait 3 bina ve 7 okul devraldıklarını ifade eden Taniş, şunları kaydetti:

"Okulları aldığımızda halleri perişandı. TMV, Türkiye'den 17 personeli Moritanya'ya gönderdi. Bu arkadaşlarla aldığımız binalardan 3'ünü 2017-2018 eğitim öğretim yılına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Buradaki okulların devrinin yapılacağını anlayan FETÖ üyeleri, bize enkaz bıraktı. Bu enkazı temizleyerek devletimizin desteğiyle üzerine ciddi bir müessese inşa ettik. 2017-2018 döneminde lise bitirme ve üniversiteye yerleşme sınavında yüzde 95'lik muazzam bir başarı elde ettik. Toplamda 21 öğrencimizden 20'si üniversiteyi kazandı. Bu öğrencilerden 3'ünü burslandırarak, 11'ini de kendi imkanlarıyla Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine yerleştirdik."

Bu yıl da 32 öğrencinin üniversiteyi kazanmasını sağladıklarını bildiren Taniş, okulun ülke genelinde yapılan ulusal sınavlardaki başarı oranını yüzde 95'e yükselterek FETÖ dönemindeki oranı geçmenin haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Elde ettikleri başarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle Moritanya halkının Türk okullarına ilgisinin arttığını belirten Taniş, vakıf olarak Türkiye'den tüm eğitim materyallerini temin ederek öğrencilere daha iyi eğitim imkanı sağladıklarının altını çizdi.

"ÖĞRENCİ SAYIMIZI 2 BİNE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Okulları baştan sona yenileyip, laboratuvarlar ve yeni imkanlarla güçlendirdiklerini ifade eden Taniş, şunları söyledi:

"Şu anda standartların çok üzerinde eğitim vererek, Moritanya'daki yabancı misyon okullarıyla yarışıyoruz. İlk eğitim öğretim yılında 3 okulda 630 öğrencimiz varken, 3 bina daha kiralayıp bu sayıyı 930'a yükselttik. Önümüzdeki yıl öğrenci sayımızı 2 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Moritanya'da Türklere ve Türkiye'ye karşı ciddi bir muhabbet var. FETÖ, bu muhabbeti istismar etti. FETÖ'nün 17-25 Aralık olaylarından önce Moritanya'da 2 bin 300 civarında öğrencisi varken, aklı başında olan, Türkiye ve tarihini yakından takip eden Moritanyalılardan bine yakını 17-25 Aralık olaylarından sonra öğrencisini artık göndermedi. Bu okulları devraldıktan sonra FETÖ'nün bıraktığı tüm olumsuz izleri temizleyip, halka Anadolu irfanını ve eğitim sistemini göstermeye çalıştık. Bizleri, burada kurtarıcı millet olarak görüyorlar hatta okullarımız açıldıktan sonra çocuklarını yabancı misyon okullarda okutan bazı veliler, 'Bir Müslüman Türk okulu açılmış' diyerek kayıtlarını bize yapıyor. Moritanya'da 6 binamız, 10 okulumuz ve 935 öğrencimiz bulunuyor."

"FETÖ EĞİTİM SAHASINDAN TAMAMEN TEMİZLENDİ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türkiye'nin yurt dışında yürüttüğü mücadelenin meyvesini aldığı ilk ülkelerden birinin Moritanya olduğunu dile getirdi.

FETÖ'nün eğitim alanında temizlenmesinin ardından Moritanya'da çok güzel çalışmaların yapıldığını aktaran Aydın şunları kaydetti:

"Moritanya'da 'FETÖ eğitim sahasından tamamen temizlendi' diyebiliriz. Hiçbir öğrencileri kalmadı. Moritanya halkı da bu durumdan çok memnun. Bu insanlar artık TMV okullarının kalıcı olduğuna inandılar ve çalışmalar da bu şekilde sürüyor. Ortada görünmeseler de FETÖ'nün ticari faaliyetlerine gizli, başka isimler altında devam ettiklerini duyuyoruz. Bu sahadan da tamamen silineceklerini biliyoruz. Ülkemiz çok güçlü. Allah'ın izniyle bu örgüt Moritanya'dan da tamamen silinceye kadar çalışmalar devam edecek."