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10.11.2019 - 12:46 | | AA

FETÖ firarisi eski polis memuru markette yakalandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

FETÖ firarisi eski polis memuru markette yakalandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Amasya İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan eski polis memuru M.K'yi bir markette alışveriş yaparken yakaladı.

Daha önce meslekten ihraç edilen M.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Hem dans etti hem makas attıD-100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.
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