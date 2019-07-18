18.07.2019 - 07:50| FERİT ZENGİN İstanbul
FETÖ kene gibi yapıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün örgüt yapısı içerisinde yer alıp ankesör, büfe ve kafelerden örgüt imamlarınca ardışık aramalarla aranmış 14’ü subay 14’ü astsubay 28 muvazzaf asker belirledi. Bu isimler gözaltına alınırken, 3’ü itirafçı olup örgüt hakkında krtitik bilgiler verdi.
İfadesinde örgütle öğrencilik dönemlerinde tanıştığını ancak gerçek yüzlerini görünce uzaklaşmaya çalıştığını anlatan Astsubay B.Ü., kendisini sürekli olarak arayan Tarık kod isimli imamın buluşma talebini reddettiğini ve gerçek adı Emrah olan bu kişinin evine gelip ailesini tehdit ettiğini belirtti. Örgüt imamının babasına “Çocuğunuza okulu biz kazandırdık, bize katılacak ve maaşının yüzde 15’ini bize ödeyecek” dediğini ve bu sözler üzerine babasının imamı dövdüğünü ifade eden Ü., örgütün buna rağmen tehdit ve aramaları sürdürdüğünden yakındı. Üsteğmen H.M.K. da, örgütle okulda irtibatı kesmeye çalıştığını ancak, “Hayatını karartırız” diye tehdit ettiklerini ve korkudan ayrılamadığını söyledi.