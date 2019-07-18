FETÖ kene gibi yapıştı

İfadesinde örgütle öğrencilik dönemlerinde tanıştığını ancak gerçek yüzlerini görünce uzaklaşmaya çalıştığını anlatan Astsubay B.Ü., kendisini sürekli olarak arayan Tarık kod isimli imamın buluşma talebini reddettiğini ve gerçek adı Emrah olan bu kişinin evine gelip ailesini tehdit ettiğini belirtti. Örgüt imamının babasına “Çocuğunuza okulu biz kazandırdık, bize katılacak ve maaşının yüzde 15’ini bize ödeyecek” dediğini ve bu sözler üzerine babasının imamı dövdüğünü ifade eden Ü., örgütün buna rağmen tehdit ve aramaları sürdürdüğünden yakındı. Üsteğmen H.M.K. da, örgütle okulda irtibatı kesmeye çalıştığını ancak, “Hayatını karartırız” diye tehdit ettiklerini ve korkudan ayrılamadığını söyledi.