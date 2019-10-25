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25.10.2019 - 12:27 | | DHA

FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı

FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Beykoz’da gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler Yenimahalle’de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü ile araçta bulunan bir kadına GBT sorgusu yapıldı. Kadının, ekiplere gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Kadın gerçek kimliği sorulmasına rağmen yine başka bir isim verdi. Bunun üzerine ekipler kadını, kimliğinin tespiti için Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Burada yapılan parmak izi çalışmasında kadının FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 30 yaşındaki yeğeni Zeynep Gülen olduğu anlaşıldı. Hakkında sahte kimlik bulundurmaktan işlem yapan ekipler Zeynep Gülen'i Beykoz Adliyesi’ne sevk etti. Zeynep Gülen buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında Organize Şube ekiplerine teslim edildi.

FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülenin yeğeni gözaltına alındı

 

    Satılığa çıkarılan " Paşabahçe" vapuru havadan görüntülendiYıllarca Şehir hatlarında vatandaşlara hizmet veren ve ardından Beykoz'a demirleyen bir dönem de batırılması gündeme gelen "Paşabahçe" vapuru satışa çıkarıldı. 4 Kasım günü İstanbul Liman Başkanlığı'nda ihale yoluyla satılacak vapur havadan görüntülendi.Uzun süre Beykozlulara hizmet veren ve satışı gündemde olan Paşabahçe vapuru, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskeleye demirli halde bulunan vapurun 4 Kasım Pazartesi günü İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihale yoluyla satılması bekleniyor.
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