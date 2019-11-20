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20.11.2019 - 12:50 | | AA

FETÖ sanığı eski astsubayın cezası belli oldu!

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "mahrem imam" tarafından ankesörlü  telefondan arandığı belirlenen eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski astsubayın cezası belli oldu!

1.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık eski astsubay Şenol Zorba ile avukatı katıldı.

Sanık Zorba, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir  terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve FETÖ'nün evlerinde kalmadığını öne  sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanmasında yer  aldığını ve "mahrem imamlar" tarafından kullanılan ankesörlü telefondan  arandığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Zorba'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına  hükmetti.

 

 

 

 

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