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25.10.2019 - 14:19 | | AA

FETÖ sanığı eski hakim çifte hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakim çift, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski hakim çifte hapis cezası

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Muhammed ve eşi Şerife Bolat katılmadı, salonda avukatları hazır bulundu. Sanıkların avukatı, müvekkillerinin terör bağlantısının bulunmadığını savunarak beraatlerini talep etti. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların ByLock kullandıklarını, örgüt evinde kaldıklarını ve örgüt evinin sorumluluğunu üstlendiklerini öne sürerek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

'Ölüm Patroniçesi'yle bağlantılı kişilere baskın! Çok sayıda gözaltı varİstanbul Sarıyer Çayırbaşı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 15 Mayıs'ta tutuklanarak 30 yıl hapis cezası alan 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D. ile irtibatlı olduğunu belirlendi.
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