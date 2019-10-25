FETÖ sanığı eski hakim çifte hapis cezası

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Muhammed ve eşi Şerife Bolat katılmadı, salonda avukatları hazır bulundu. Sanıkların avukatı, müvekkillerinin terör bağlantısının bulunmadığını savunarak beraatlerini talep etti. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların ByLock kullandıklarını, örgüt evinde kaldıklarını ve örgüt evinin sorumluluğunu üstlendiklerini öne sürerek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.