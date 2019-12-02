FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Dervişe Y. ile avukatı hazır bulundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Dervişe Y, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.
Savcı, sanığın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olması dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Dervişe Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.