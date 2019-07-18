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18.07.2019 - 10:39| AA

FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cemil Yalçınkaya ile avukatı katıldı.

 Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Yalçınkaya, ByLock kullanmadığını ve örgütsel toplantılar düzenlemediğini öne sürdü.

 Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, kapatılan Nurdağı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin başkan yardımcısı olduğunu ve örgüt adına sohbet toplantıları düzenlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

 Mahkeme heyeti, sanık Yalçınkaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

 

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