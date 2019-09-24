FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Recep Bakırcı ile avukatı katıldı.
Sanık Bakırcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, kullanıcı adının "sabah11" olduğunu ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Bakırcı’ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
Türü tehlike altında olan vaşak koruma altına alındıDenizli’nin Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan vaşak Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkına getirildi. Yaralı vaşak, ilk tedavisinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi.