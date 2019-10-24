FETÖ sanığı eski subaylara hapis cezası

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık eski binbaşı Aydın İmamoğlu ile sanık avukatları katıldı, sanıklar eski teğmen Uğur Halaç ile eski yüzbaşı Fatih Kara ise katılmadı.

Sanık İmamoğlu, suçsuz olduğunu, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Duruşma savcısı, önceki celselerdeki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Fatih Kara'ya 6 yıl 3 ay, sanıklar İmamoğlu ile Halaç'a da 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere yönelik 36 sanığın yargılandığı davada, 21 Mayıs 2018'de dönemin tugay komutanı Murat Soysal ile kurmay başkanı Hakan Çınar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırılmış, diğer sanıklar hakkındaki yargılama ise 5 ayrı dosyaya ayrılmıştı.