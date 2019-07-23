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23.07.2019 - 15:17| AA

FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan ve örgütün "bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen eski üsteğmen sanığa, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Numan Tosun ve avukatı katıldı

Sanık Tosun, savunmasında, "bölge talebe mesulü" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını ileri süren sanık Tosun, "İddia edildiği gibi örgütsel bir konumum yoktur. Yasin kod adını kullanmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, örgütün Adana il yapılanmasında aktif şekilde rol aldığı, örgüt toplantılarında konuştuğu, Yasin kod adını kullanarak ''bölge talebe mesulü'' sıfatıyla örgütsel faaliyet gösterdiği hususları dikkate alınarak, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Tosun'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına hükmetti.

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