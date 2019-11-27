FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Muhittin Balaman ile avukatı katıldı.
Sanık Balaman, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kullanmadım, suçsuzum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın "ByLock" kullandığını ve örgüt evinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, sanık Balaman'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Teröristler eğitimini alıyormuş! Paramator ele geçirildi...Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir "paramotor" komandolarca ele geçirildi. Teröristlerin, üs bölgelerine saldırı ve sızma amacıyla dizayn edilen motorlu planöre binerek, üs bölgelerine havan ve el bombası atmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan Pençe Harekatı'nda şimdiye kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi.