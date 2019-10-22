FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl 10 ay hapis

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Uğur Y. hazır bulundu. Azerbaycan'da FETÖ'ye ait okulda 7 yıl fizik öğretmenliği yaptığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Genç Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (GESİAD) çalıştığı ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddialarıyla tutuklu yargılanan sanık Uğur Y., savunmasında beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Uğur Y.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın cezaevinde kaldığı süre ile Yargıtay ve İstinaf sürecini göz önünde bulundurarak yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.