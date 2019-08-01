MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFETÖ sanığı: Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek
01.08.2019 - 16:36| İHA

FETÖ sanığı: Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ sanığı: Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar, 15 Temmuz gecesi yaşananları inkar ederek, terör örgütüyle bağlantılarının olmadığını iddia ettiler.
Dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü Ş.K., İstihbarat Şube Müdürü U.Ç.Ç., Elbistan İlçe Jandarma Komutanı F.K., diğer sanıklar ve avukatların katıldığı duruşmada 9 kişinin beraatı, 16 kişinin ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Cumhuriyet Savcısı davayla ilgili mütalaasında, darbe kalkışmasında Kahramanmaraş’ta yer alan askeri birliklerde hareketlilik yaşanmadığını, askeri personelinin yaşananları izlemekle yetindiğini belirtti.

Duruşmada, sanıklar hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından yargılamada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı suçlardan 12 adet birleştirilmiş iddianamede sanık sayısı 25 oldu.

Tutuklu sanık TRT’nin izlenmesini istemiş

Duruşma sırasında tutuklu sanık F.K.’nin darbeye destek verdiğini iddia eden görgü tanığı, “Kalkışma gecesi saat 03.00’da odaya geldi, saat 06.00’da kışladan dışarı çıkılacağını söyledi. TRT’nin izlenmesini istedi” dedi.

“Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek”

Sanık A.Y.’nin ise, Elbistan ilçesinde korucuları teçhizatlı ilçe jandarma bölüğüne çağrılarak, orada bulunan F.K.’nin, “Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek. Silahlanın, mevzilere geçin” gibi emirler verdiği öne sürüldü.

7 Ekim 2019 tarihine ertelenen davada, F.K., C.B., Ç.A., E.G., H.T., H.U.Y., M.A., M.M., M.B., N.G., Ş.K., T.T. ve U.Ç.Ç. ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken, savcılık A.B.'ye 20 yıla kadar, A.Y. ile A.Y.'ye ise silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası istedi, 9 kişinin ise beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti ise, sanık, F.K.’nin tutukluluk halinin devamını, tutuklu sanıklar U.Ç.Ç. ile Ş.K.’nin tahliyesine karar verdi.

Hamza'nın boğazına takılan 1 lira hastanede çıkarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, Hamza K.'nin (3) boğazına takılı kalan madeni 1 lira, hastanede yapılan müdahale ile çıkarıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ sanığı: Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek

FETÖ sanığı: Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek

Türk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardı

Türk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardı

20 yalşındaki gençten acı haber!

20 yalşındaki gençten acı haber!

Korkunç kaza! Araç kağıt gibi ezildi

Korkunç kaza! Araç kağıt gibi ezildi

Sıradaki Haber