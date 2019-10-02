FETÖ sanığına hapis cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Feride T, Tosya Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.
Sanık Feride T, savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını ileri sürdü.
Suçsuz olduğunu savunan Feride T, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
İranlı iş insanı dehşeti yaşadı! Esnaf ayaklarını iple bağladı...Türkiye'ye ticaret için gelen İranlı iş insanı Fatih'te kapkaççıların hedefi oldu. Motosikletli bir kişi ve esnafın amansız takibi sonucu kapkaççılardan biri ara sokaklarda yakalandı. İranlı iş insanı 10 bin dolarını geri alırken kovalamaca ve yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.