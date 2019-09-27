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27.09.2019 - 17:43 | | AA

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı

 Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 zanlı yakalandı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı

Alınan bilgiye göre, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişilik grubu askeri yasak bölgede yakaladı.

Yapılan araştırma sonucu zanlıların FETÖ ile bağlantıları tespit edildi.

Yakalama kararları bulunan şüphelilerden gözaltı işlemi tamamlanan T.E. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlılar C.B, F.S. ve Ş.E'nin gözaltı işlemleri sürdürülüyor.

Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
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