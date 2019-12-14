FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şubesi ekiplerince, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan U.B, N.Ö, T.A, E.Ş.B, A.A. ve C.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Adliyesine getirildi. C.Ş. ve N.Ö. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
A.A, T.A, U.B. ve E.Ş.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
FETÖ şüphelileri ile düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri öne sürülen 6 zanlı 12 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.
7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.