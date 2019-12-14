MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
ABONE OL
14.12.2019 - 10:39 | | AA

FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şubesi ekiplerince, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan U.B, N.Ö, T.A, E.Ş.B, A.A. ve C.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Adliyesine getirildi. C.Ş. ve N.Ö. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

A.A, T.A, U.B. ve E.Ş.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ şüphelileri ile düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri öne sürülen 6 zanlı 12 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Sıradaki Haber