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26.07.2019 - 15:35| AA

FETÖ şüphelisi eski askeri öğrencilere hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen eski askeri lise öğrencisi 3 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

FETÖ şüphelisi eski askeri öğrencilere hapis istemi

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu şüpheliler A.A, E.A. ve tutuksuz A.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık A.D, askeri okul sınavlarına hazırlanırken kendisine mahrem imam tarafından "Bilal" kod adı verildiğini belirtti.

Askeri okul sınavlarına üç gün kala "Hamza" kod adlı örgüt mensubunun kendilerine sınav sorularını verdiğini aktaran A.D, şöyle devam etti:

"Hamza getirdiği bu sınav soruları hakkında konuşulmamasını, resminin çekilmemesini ve kimseye bahsedilmemesini söyledi. Bu sınav sorularını üç gün boyunca çözdük. Askeri okul sınavında çıkan sorular ile verilen sınav soruları hemen hemen aynıydı. Ben sınav sonucu 96 puan aldım. Örgüt mahrem imamları askeri okulda bizimle ankesörlü telefonla irtibat kuruyorlardı."

İddianamede, şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, sanıkların askeri okula örgüt bilinciyle sızdırıldıkları kaydedildi.

 

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