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02.10.2019 - 10:27 | | DHA

FETÖ üyeleri için 'himmet' toplayanlara operasyon: 19 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında avukatların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü soruşturması kapsamında ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan aileler için himmet toplayıp, maddi ve gıda ile hukuki yardım yaptığı ileri sürüldü.

FETÖ üyeleri için 'himmet' toplayanlara operasyon: 19 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün yeniden aktif yapılanma içinde olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 9 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu aktif yapılanma içinde olan 5'i avukat 9'u kadın 26 kişinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan aileler için himmet toplayıp, maddi ve gıda ile hukuki yardım yaptığı saptandı.

Şüphelilerin yakalanması için bugün sabah saatlerinde Konya başta olmak üzere Ankara, Antalya, Aksaray, Kastamonu, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden avukat H.K.Y. ile eşi M.F.Y.'nin yurt dışında oldukları belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

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