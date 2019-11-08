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08.11.2019 - 11:38 | | AA

FETÖ üyelerine ait 105 adrese operasyon!

FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı.

FETÖ üyelerine ait 105 adrese operasyon!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş  Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan kesinleşmiş hapis cezası olan firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 300 polisin katılımı ile sabaha karşı belirlenen 105 adrese  eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı. Zanlıların  bazılarının örgütte üst düzey sorumlu ve "imam" pozisyonunda görev aldıkları  öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen zanlıların işlemlerinin  sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
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