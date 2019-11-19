MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'cü 3 asker tutuklandı!
19.11.2019 - 14:24 | | İHA

FETÖ'cü 3 asker tutuklandı!

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda aranan 10 askeri personelden 9'u yakalandı. Yakalanan 9 askerden adli makamlara çıkarılan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'cü 3 asker tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları değerlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 yüzbaşı, 9 astsubay olmak üzere toplam 10 şüpheli (3 aktif çalışan, 5 görevden uzaklaştırma, 1 ihraç, 1 emekli) şahsın yakalanmasına yönelik Balıkesir merkezli 4 ilde, İzmir, Yalova, İstanbul ve KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonla 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

 

Kadıköy'de korkutan olay! Saniye saniye izledilerİstanbul Kadıköy'de 15 katlı binanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yol çalışmasında 2 bin yıllık lahit bulundu

Yol çalışmasında 2 bin yıllık lahit bulundu

Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

LoL dereceli sezonu ne zaman bitiyor? Ödüller ne zaman verilecek?

LoL dereceli sezonu ne zaman bitiyor? Ödüller ne zaman verilecek?

BİM 22 Kasım - aktüel ürünler neler? BİM katalog

BİM 22 Kasım - aktüel ürünler neler? BİM katalog

Sıradaki Haber