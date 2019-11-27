Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, Polis Akademisi ve Polis Koleji Ã¶ÄŸrencisiyken iliÅŸikleri kesilen 8 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n koordinesinde Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadeleÂ Åžubesi ekiplerince, kent genelinde dÃ¼zenlenen operasyonda, 7 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â
Emniyete getirilen zanlÄ±larÄ±n iÅŸlemleri sÃ¼rerken, bir ÅŸÃ¼pheliyiÂyakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.
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Teröristler eÄŸitimini alÄ±yormuÅŸ! Paramator ele geçirildi...Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk bölgesinde baÅŸlatÄ±lan Pençe HarekatÄ± kapsamÄ±nda, terör örgütü PKK tarafÄ±ndan kullanÄ±lan bir "paramotor" komandolarca ele geçirildi. Teröristlerin, üs bölgelerine saldÄ±rÄ± ve sÄ±zma amacÄ±yla dizayn edilen motorlu planöre binerek, üs bölgelerine havan ve el bombasÄ± atmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Öte yandan Pençe HarekatÄ±'nda ÅŸimdiye kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi.