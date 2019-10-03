FETÖ’cü doktor kaçak tıp merkezi açmış

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir binanın giriş katında kaçak tıp merkezi açan ve Suriyelilere olumsuz koşullarda sağlık hizmeti verdiği tespit edilen FETÖ’den ihraç edilen doktor A.D. gözaltına alındı. İki yabancı uyruklu doktor ile bir sekreterin de hizmet verdiği binaya baskın öncesinde çok sayıda Suriyelinin tedavi amacıyla girdiği, Acil Tıp Merkezi adı altında hizmet veren muayenehanenin kadın doğum, dahiliye ve çocuk servisinin de olduğu tespit edildi. İş yerinde yapılan arama sonucu, 527 tıbbi malzeme, 148 tıbbi ilaç, 10 tıbbi cihaz, beş serum ve 27 dokümana el konuldu. Bu arada Konya merkezli 7 ilde, FETÖ’den ihraç edilen örgüt üyelerine maddi ve hukuki yardım sağladıkları öne sürülen 26 kişiden 19’u yakalandı. -ANKARA Milliyet