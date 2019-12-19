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19.12.2019 - 14:05 | | AA

FETÖ'cü öÄŸretmene ceza yaÄŸdÄ±!

Kayseri'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel DevletÂ  YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) davasÄ±nda yargÄ±lanan eski Ã¶ÄŸretmen, 6 yÄ±l 10 ay 15 gÃ¼nÂhapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

FETÖ'cü öÄŸretmene ceza yaÄŸdÄ±!

Kayseri 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, sanÄ±k Hande S,Â  tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S)Â  aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±.

SanÄ±k Hande S. savunmasÄ±nda, aynÄ± Ã¶rgÃ¼t kapsamÄ±nda baÅŸka bir dosyadanÂ  tutuklu yargÄ±lanan eÅŸi ile birlikte Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã§eÅŸitli okullarÄ±nda Ã¶ÄŸretmen olarakÂ  Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u indirmediÄŸini veÂ  kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren eski matematik Ã¶ÄŸretmeni Hande S, "ByLock'u eÅŸimÂ  yÃ¼klemiÅŸ olabilir. HakkÄ±mda yakalama kararÄ± olduÄŸunu bilmiyordum. Ã–rgÃ¼tÂ  elebaÅŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla Bank Asya'ya para yatÄ±rmadÄ±m. Bu bankada maaÅŸ hesabÄ±mÂ  vardÄ±. 2014 yÄ±lÄ± aÄŸustos ayÄ±nda bu bankaya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 25 bin lira,Â  eÅŸimin yaptÄ±ÄŸÄ± bir havale." diye konuÅŸtu.

Ã–rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi suÃ§lamasÄ±nÄ± kabul etmeyen sanÄ±k Hande S, "YakalandÄ±ÄŸÄ±mdaÂ  Ã¼zerimde baÅŸkasÄ±na ait kimlik Ã§Ä±ktÄ±. O dÃ¶nem, Ã§ok yoÄŸun operasyonlar oluyordu.Â  Ã‡ocuÄŸum iÃ§in hastanede kullanmak adÄ±na aldÄ±m. Cahilce bir davranÄ±ÅŸtÄ±. SadeceÂ  okullarÄ±nda Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±m. Ã‡ok piÅŸmanÄ±m, keÅŸke rÄ±zkÄ±mÄ± baÅŸka yerden teminÂ  etseydim. HiÃ§bir talimatlarÄ±nÄ± yerine getirmedim. 8 yaÅŸÄ±nda astÄ±m hastasÄ± birÂ  Ã§ocuÄŸum var. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanÄ±ÄŸa, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 6Â  yÄ±l 10 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± vererek, eÅŸinin tutuklu olmasÄ± ve Ã§ocuÄŸunun saÄŸlÄ±kÂ  durumu nedeniyle tahliyesine hÃ¼kmetti.

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Polis memuru ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± evde ölü bulunduÄ°zmirâ€™in ÇiÄŸli ilçesinde polis memuru ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± evde silahla vurulmuÅŸ halde ölü bulundu.
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