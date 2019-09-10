FETÖ'cü öğretmene operasyon!

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli öğretmen Balıkesir il merkezinde yakalandı.