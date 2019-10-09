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09.10.2019 - 12:35 | | AA

FETÖ'cü öğretmenlerin cezası belli oldu!

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan 3 eski öğretmenden ikisi, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'cü öğretmenlerin cezası belli oldu!

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Bayram  Gökmen, Mustafa Kemal Aras ve M.Ö. ile avukatları katıldı.

Sanık Bayram Gökmen savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul  etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Hakkımdaki iddiaları kabul  etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar  verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat  talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar  ederek, sanık M.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi, sanıklar  Gökmen ve Aras'ın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması  yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bayram Gökmen ve Mustafa Kemal Aras'ı  "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına  çarptırıp, M.Ö'nün ise beraatine karar verdi.

 

 

 

 

 

   

 

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