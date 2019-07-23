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23.07.2019 - 12:21| AA

FETÖ'cü pilotların 'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili  davanın sanıklarından eski pilot yüzbaşı Selahattin Yorulmaz, örgüt mensuplarının  moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini  engellemek amacıyla yazılan notu diğer sanıklara ulaştırmaya çalışırken jandarma  tarafından yakalandı.

FETÖ'cü pilotların 'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Akıncı Üssü davasının sanığı  eski F16 pilotu Selahattin Yorulmaz, duruşma sırasında avucunda sakladığı notu FETÖ'nün "yurtta sulh konseyi" üyesi Akın Öztürk'ün damadı eski yarbay Hakan Karakuş'a verdiği sırada jandarma tarafından fark edildi.

Bunun üzerine görevliler Karakuş'tan notu almak istedi ancak Karakuş  notu vermeyerek arka sırada oturan eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli'ye attı.

Notu alıp cebine koyan Azimetli, jandarma personelinin ısrarına rağmen  notu teslim etmedi. Bunun üzerine Azimetli, görevli jandarma personeli tarafından  nezarethaneye götürülmeye çalışıldığı sırada eski tuğgeneral Necip Yılmaz,  Azimetli'ye "gitme" diye bağırdı. Bu esnada diğer sanıklar da duruşmanın düzenini  bozacak şekilde görevlilere tepki gösterdi.

Salonda gerekli emniyet tedbirleri sağlandıktan sonra sanık Azimetli  nezarethaneye alındı. Azimetli'nin üzerinde yapılan aramada, örgüt üyelerinin  motivasyonunu sağlamak ve çözülmenin önüne geçmek için kaleme alındığı belirlenen  not ele geçirildi.

Darbe sanığı FETÖ'cülerin cezaevinde birbirlerini motive etmeye  yönelik haberleştiklerini gözler önüne seren notta, din istismarı üzerinden  örgütün çözülmesinin engellenmeye çalışıldığı belirlendi.

Tutanak altına alınan nota ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, sanıklar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında incelenen notun, daha önce FETÖ tutuklularında  ele geçirilen, rüyalar ve sabırlı olmaları yönündeki telkinler içeren notlarla  benzerlik gösterdiği tespit edildi.

Darbe sanıklarının duruşma salonunda birbirlerine yazdıkları notları  yayarak örgüte bağlılıklarını diri tuttuğu, çözülmenin önüne geçmek, örgüt  mensuplarına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla kaleme aldıkları belirlendi.

Ayrıca soruşturmada, mahkeme salonunda sanık Azimetli'ye "gitme" diye  bağıran Necip Yılmaz'ın da görevli personele karşı tutukluları tahrik ettiği ve  galeyana getirmeye çalıştığı tespit edildi.

FETÖ İLE BAĞLARININ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞLERDİ

Duruşma salonunda motivasyon notunu gizlemeye çalışan Selahattin  Yorulmaz ve Mustafa Azimetli, 15 Temmuz'da Ankara semalarında bomba yağdıran F16  pilotlarıydı. Eski yarbay Hakan Karakuş ise o gece darbeci F16 pilotlarını  koordine etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini bombalayan pilota "eline sağlık" diyen Karakuş'tu.

 Mahkemedeki savunmalarında FETÖ ile herhangi bir bağları olmadığını, emir komuta içerisinde hareket ettiklerini savunan sanıkların üzerinde yakalanan  notlar, darbe girişiminin plan, sevk ve idaresinin bir kez daha FETÖ'cü askerler  tarafından yapıldığını gözler önüne serdi.

 

 

 

   

 

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