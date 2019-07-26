FETÖ'cü subay gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Hava Pilot Binbaşı A.F.K'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Zanlı A.F.K, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yapıldığı Samsun'a gönderileceği öğrenildi.
İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonuYurda kaçak yollarla lüks araç sokan şebekeye yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken değeri 40 milyon olduğu belirtilen 23 lüks araca el konuldu. Araçların sergilendiği emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü.