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19.09.2019 - 12:48 | | AA

FETÖ'cü yurt müdürünün cezası belli oldu!

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski yurt müdürüne, 6 yıl 3  ay hapis cezası verildi.

FETÖ'cü yurt müdürünün cezası belli oldu!

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce örgütle  bağlantısı tespit edilen ve KHK ile kapatılan özel bir yurtta müdürlük yapan  tutuklu sanık Mehmet Turan ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Turan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek,  beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk  halinin devamını kararlaştırdı.

 

 

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