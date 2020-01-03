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03.01.2020 - 16:58 | | İHA

FETÖ'cülere ağır darbe! Yakalandılar

FETÖ'den Burdur merkezli Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2’si muvazzaf asker, 3’ü kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı.

FETÖ'cülere ağır darbe! Yakalandılar

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün haberleşme sistemi olarak kullandığı ankesörlü/sabit hatlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 2’si muvazzaf asker, 3’ü kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı.

Şahıslar Burdur merkezli, Antalya ve Şanlıurfa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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