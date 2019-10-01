FETÖ'den ihraç yüzbaşı, Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yıl temmuz ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan O.G.'nin, Kırşehir'in Kaman ilçesinde olduğunu belirledi. O.G., ilçede saklandığı eve yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. O.G.'nin, işlemlerinin ardından Konya'ya gönderileceği belirtildi.
Oyuncu Ceren Kaplakarslan'ı darp eden nişanlısı ilk celsede tahliye edildiAtaşehir’de 6 aylık hamile manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesini silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan nişanlısı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi.