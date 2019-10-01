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01.10.2019 - 18:26 | | DHA

FETÖ'den ihraç yüzbaşı, Kırşehir'de yakalandı

Konya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Yüzbaşı O.G., Kırşehir'de jandarma tarafından gözaltına alındı.

FETÖ'den ihraç yüzbaşı, Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yıl temmuz ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan O.G.'nin, Kırşehir'in Kaman ilçesinde olduğunu belirledi. O.G., ilçede saklandığı eve yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. O.G.'nin, işlemlerinin ardından Konya'ya gönderileceği belirtildi.

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