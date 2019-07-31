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31.07.2019 - 17:49| AA

FETÖ'den yargılanan Abdullah Oğuz'a hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Abdullah Oğuz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'den yargılanan Abdullah Oğuz'a hapis

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Oğuz ile avukatı katıld

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Oğuz'a söz verildi.

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Oğuz, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Oğuz, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suçsuz olduğunu belirten Oğuz, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tevfik Gerçek, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Oğuz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Oğuz'un tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Kadıköy’de denize düşen kadınları vatandaşlar kurtardı!İstanbul Kadıköy’de deniz kıyısında oturan iki kadın dengesini kaybederek denize düştü. Kadınları kurtarmak için denize atlayan birkaç vatandaş, kıyının yüksekliğinden dolayı tırmanamayıp denizde mahsur kaldı. Denizdeki vatandaşlar bir tekneye çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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