MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'den yargılanan eski albaya hapis cezası
27.11.2019 - 16:48 | | AA

FETÖ'den yargılanan eski albaya hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesörlü ve ardışık arama soruşturması kapsamında hakkında dava açılan emekli denizci albay Şener Gökdemir, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'den yargılanan eski albaya hapis cezası

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Gökdemir ile avukatı katıldı.

Mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü ve ardışık arama kaydı tespit edilen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Gökdemir, üzerine atılı suçları işlemediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gökdemir'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Teröristler eğitimini alıyormuş! Paramator ele geçirildi...Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir "paramotor" komandolarca ele geçirildi. Teröristlerin, üs bölgelerine saldırı ve sızma amacıyla dizayn edilen motorlu planöre binerek, üs bölgelerine havan ve el bombası atmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan Pençe Harekatı'nda şimdiye kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı... Cahide kızlarına kavuştu!

Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı... Cahide kızlarına kavuştu!

FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası

İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı Samsun'da yakalandı

İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı Samsun'da yakalandı

Dişlerini çektirdikten sonra öldü! Dişçi sahte iddiası

Dişlerini çektirdikten sonra öldü! Dişçi sahte iddiası

Sıradaki Haber