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24.12.2019 - 10:13 | | Ferit Zengin/Milliyet - İHA

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı

Konya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23'ü muvazzaf asker, 7'si ihraç edilen 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerin aranması devam ediyor. Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devamın ediyor. Soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 23’ü muvazzaf asker, 7’si ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’nin TSK’daki yapılanmasına yönelik olarak sürdürülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülürken gözaltı kararı çıkan diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

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